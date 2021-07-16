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الوطني
تأجيل نتائج شهادة البكالوريا إلى بعد العيد الأضحى
كشفت مصادر من وزارة التربية أنه تقرر تأجيل الاعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2021، الى غاية 22 جويلية الجاري،…
وزارة البيئة تؤكد على ضرورة التقيد بالتدابير اللازمة خلال عيد الأضحى
دعت وزارة البيئة الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال عيد الأضحى للوقاية…
سفينة سيرتا التجارية تتم رحلتها البحرية بنجاح
كشف مدير الاستغلال التجاري للشركة الجزائرية للملاحة البحرية (كنان ميد) جمال قراوي في حوار له مع وكالة الأنباء…
الإقتصاد
ANADE: قبول 369 ملف للتعويض بقيمة تفوق 58 مليار سنتيم
كشفت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية خلال جلسة عمل تم عقدها اليوم الخميس عن دراسة 399 ملف مقدم من طرف…
وزارة التجارة ترد على المغالطات المروج لها حول وضعية سوق الحراش
نفت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان توضحي لها اليوم الاربعاء المعلومات التي تناولتها أحد البرامج…
منصة رقمية “الفيرما ديزاد” لبيع المواشي
115 مذبحا تحت تصرف المواطن مجانا أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منصة رقمية لضمان عملية بيع…
الولايات
الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر بولايات الجنوب
وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن موجة حر شديدة، تصل الى 48 درجة مئوية، تحت الظل، تجتاح كل…
تركيب 3 محطات جديدة للجيل الرابع
شهدت ولاية الطارف خلال السداسي الأول من السنة الجارية تركيب 3 محطات جديدة للجيل الرابع لفائدة 14 ألف و 937 زبونا…
أشغال حفر بجرافة وراء الحادثة
ق.م أكدت مصالح ولاية معسكر أن انفجار أنبوب نقل الغاز, على مستوى قرية بن عوالي ببلدية زهانة, صبيحة أمس…
الدولي
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مفتوحا حول المسار السياسي في ليبيا
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس آخر التطورات والمسار السياسي في ليبيا خلال اجتماع مفتوح على المستوى الوزاري…
رمطان لعمامرة يتباحث مع نظيره الفلسطيني هاتفيا
تباحث وزير الشؤون الخارجية و الجالية في الخارج رمطان لعمامرة هاتفيا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي حول…
إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا
أعلنت وسائل اعلام تونسية نقلا عن مستشار رئيس البرلمان التونسي إصابة رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي…
ملفات
على السلطة تبنّي مشروع الأمن السيبراني تحديد رؤية استراتيجية للأمن الإلكتروني
أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، البروفيسور يونس قرار في تصريح ليومية "الوسط " أننا نعيش في عالم إلكتروني…
المرأة قادرة على الولوج لكل المهن إذا أتيحت لها الفرصة
الوسط : مكتب الجلفة في إطار التعريف بعالم المرأة المبدعة قامت جريدة الوسط بزيارة معارض أقيمت إلى غاية اليوم وذلك…
49.49% يستبعدون انتشار السلالة البريطانية لكورونا
تناول العدد الجديد لسبر الآراء الأسبوعي الذي تقوم به جريدة الوسط ما يفكر به الجمهور الجزائري، خصوصا حول المستجدات…
المجتمع
وزارة البيئة تؤكد على ضرورة التقيد بالتدابير اللازمة خلال عيد الأضحى
دعت وزارة البيئة الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال عيد الأضحى للوقاية…
كورونا تؤدي لوفاة إطارين بقطاع العدالة
أعلن أمس عن وفاة إطارين من قطاع العدالة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا حيث توفي وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي…
عدد الإصابات بكورونا 3 أضعاف المعلن
60 بالمائة من إصابات النساء كانت في الأعراس والجنائز دق رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية…
Recent Posts أقلام الوسط
الثقافة
تكريم الشاعرة سعاد شملال بدار الثقافة بالبويرة بعد إصدارها ديوان “خواطر…
احتضنت أمس دار الثقافة "علي زعموم" بمدينة البويرة جلسة أدبية تكريمية على شرف الكاتبة والشاعرة "سعاد…
التطرق لراهن الخطاب الفلسفي في الجزائر
خصص الملتقى الوطني الأول حول" راهن الخطاب الفلسفي في الجزائر من خلال شخصيات وطنية " من أجل البحث في مضامين وقيمة…
“أونسيي” تفتح أستوديو باسم الموسيقار الراحل أحمد مالك
أشرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام على افتتاح أستوديو موسيقى بإسم الموسيقار الجزائري الراحل" أحمد…
صحة
تسجيل 1109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في…
كشفت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عن تسجيل 1109 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 13 وفيات خلال…
تسجيل 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في…
كشفت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عن تسجيل 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 15 وفيات خلال…
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدل وفيات بكوفيد في المنطقة العربية
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة…
منوعات
شركة غوغل تطلق تطبيق “يوتيوب شورتس” المنافس لتطبيق “تيك…
أعلنت "يوتيوب" الاثنين في بيان عن نيّتها إطلاق نسقها الجديد "يوتيوب شورتس" في أكثر من مئة بلد، وهي خدمة تسمح…
بيع لوحة “مقلدة” للموناليزا بـ 2.9 مليون يورو
بيعت لوحة "موناليزا هيكينغ" الشهيرة التي تعود إلى القرن السابع عشر وادعى مالكها ريموند هيكينغ خلال ستينات القرن…
الفنانة المصرية أمل ماهر تعتزل الغناء
أعلنت الفنانة المصرية أمال ماهر اعتزالها الغناء حسب ما جاء في صفحتها الرسمية فيسبوك حيث أن امال ماهر لم تكشف عن…
تكنولوجيا
اتصالات الجزائر تواصل تجارب رفع سرعة التدفق بـ 45 ولاية
كشفت شركة اتصالات الجزائر في بيان لها اليوم الخميس عن توسيع التجارب التقنية لرفع تدفق الأنترنت بـ 45 ولاية من…
افتتاح أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم بإسبانيا
افتتحت مدينة برشلونة الإسبانية أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم اليوم في ظل إجراءات صحية صارمة كجزء من…
عبد الرشيد طبي: الجزائر تسعى دائما إلى تطوير مشروع الحكومة الالكترونية
أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا, عبد الرشيد طبي, الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تبني وسائل الحوكمة…